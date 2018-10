Descrizione evento: Commemorare la figura di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’Astrofisica moderna, a 200 anni dalla sua nascita e ripercorrere la sua storia e il suo operato, con particolare riguardo alle “impronte” lasciate nel territorio tuscolano. Con queste finalità nasce l’Astroincontro dedicato a Padre Angelo Secchi, gesuita e uomo di scienza, in programma al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa venerdì 2 novembre alle ore 21:00. A organizzarlo, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata nel campo della promozione e diffusione della cultura scientifica da oltre 20 anni. Ad aprire l’evento sarà una conferenza su Padre Angelo Secchi a cura della Dott.ssa Antonietta Guerrieri, esperta operatrice dell’Associazione. “L’evento vuole rendere omaggio allo scienziato di livello internazionale Padre Angelo Secchi, direttore dell’Osservatorio del Collegio Romano e fondatore della Società degli Spettroscopisti”, spiega Guerrieri. “Secchi si distinse in moltissimi campi di indagine: fu, ad esempio, uno dei primi a studiare scientificamente la meteorologia”. Copiosi i rapporti dello scienziato e gesuita, di origini emiliane, con il territorio tuscolano e in particolare con la cittadina di Grottaferrata. “Ebbe contatti, per molti anni, con i monaci dell’Abbazia di Grottaferrata, dove posizionò una stazione meteorologica con barometro, termometro e anemometro. A Grottaferrata Padre Secchi disegnò anche due bellissime Meridiane ancora presenti: la prima nel cortile interno dell’Abbazia e la seconda dietro Palazzo Santovetti”, aggiunge l’esperta. Al termine della presentazione divulgativa i partecipanti all’evento potranno mettere l’occhio agli oculari dei nuovi telescopi del Parco astronomico per ammirare, sotto la guida degli operatori dell’ATA, tutti gli oggetti celesti visibili.



