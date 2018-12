Descrizione evento: Capodanno Maximum Roma – Location dal contesto signorile, immersi nella storia in un Palazzo del 600, per un Capodanno 2019 affacciati sul Circo Massimo



Prezzi:



Cena di Gala – Tavolo tutta notte – 110€

Cena di Gala – Tavolo fino alle 00.30 – 90€

Tavolo area Luxury VISTA CIRCO MASSIMO – 150€

Ingresso disco prima di mezzanotte – 25€ con brindisi + Drink

Ingresso disco dopo mezzanotte – 20€ con drink

Indirizzo:

Via dei Cerchi, N.75 – 00183 – Roma







Una location unica nel suo genere a Roma il Maximum ( ex Salotto Palatino ) vi aspetta per festeggiare il Capodanno 2019 all’insegna del divertimento. Si parte alle ore 20.30 con le cene di gala. Disponibile anche la cena servita in versione Luxury con tavolo riservato con vista sul Circo Massimo e menù con Ostric. Alle ore 23.15 primo ingresso disco. Prima dello scoccare della mezzanotte countdown e bollicine. A seguire Dj set per ballare e divertirsi fino all’alba. Per finire, possibilità di ingresso con formula prive con tavoli fino a 12 persone.







Prezzi dettagliati Capodanno Maximum Roma

Tutti i prezzi indicati sono in prevendita







Cena di Gala ore 20.30 con tavolo tutta la notte costo 110€ comprensivo di:



menù come indicato

tavolo riservato tutta la notte

1 bottiglia di vino ogni 4 pax

brindisi

Dj set

Cena servita ore 20.30 con tavolo tutta la notte costo 150€ comprensivo di:



menù con ostriche e champagne

tavolo con vista su Circo Massimo

1 bottiglia di vino ogni 4 pax

brindisi

dj set

Disco ore 23.00 costo 25€ comprensivo di:



1 drink

brindisi

dj set

Disco h 00.30 costo 20€ comprensivo di:



1 drink

dj set

Tavolo Privèe Disco h 00.30 costo 400€ comprensivo di:



max 8 pax

2 Super alcolici





INFO LINE,PRENOTAZIONI E PREVENDITE

3381128328 IVAN

ANCHE WHATS APP



www.romadiscoeventi.it



Note

E’ gradita la puntualità e l’eleganza

I biglietti una volta venduti NON sono rimborsabili