Descrizione evento: Capodanno Villa Pocci – Festeggia la fine dell’anno ai Castelli Romani sul Lago di Castel Gandolfo – Un ambiente raffinato ed elegante, per godersi il Capodanno 2019 con un privilegiato affaccio sul Lago di Castel Gandolfo. Una location unica, dove rendere indimenticabile, ogni attimo della notte più bella dell’anno. Una cena di gala, servita in un atmosfera di festa e divertimento, attenta a chi, la notte di Capodanno vuole vivere in maniera discreta un serata con amici o parenti. Una Villa con piscina e idromassaggio, che vi accoglie per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno. Non perdere tempo, se cerchi una serata elegante e suggestiva, Capodanno Villa Pocci è la location che fa per te! E’ gradita l’eleganza. Festa a numero chiuso e solo su prenotazione. Prenotazioni Online