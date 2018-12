Descrizione evento: La POP Orchestra del Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone si cimenta in un magistrale concerto a tema natalizio.

Gli oltre 50 musicisti, diretti dal M° Francesco Negroni con il coordinamento del brillante arrangiatore musicale M°Stefano Caturelli, daranno il meglio della musica orchestrale per augurare un meraviglioso Natale.

Novità assoluta per un concerto da non perdere.

Vi aspettiamo numerosi.

L'ingresso è gratuito, siate i benvenuti!