Descrizione evento: Mercoledì 2 gennaio 2019, h 15.15

A spasso per Roma con i vostri bambini

Il Presepe di Sant'Alessio ed i segreti dei Cavalieri di Malta

Visita guidata per famiglie con bambini e ragazzi alla scoperta delle meraviglie dell'Aventino. La visita ci darà inoltre modo di godere del bellissimo presepe allestito all'interno della Chiesa di Sant'Alessio.



La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte e operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.



Durata: circa un'ora e mezza.



Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, Piazza dei Cavalieri di Malta.



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Bambini (4-17): €10

Accompagnatori adulti: €3 (fino a un massimo di 2 accompagnatori per bambino)

Altri accompagnatori adulti, oltre i primi due: €9

+ eventuale auricolare per gli adulti (vox)

*Nel caso in cui il numero degli accompagnatori adulti superasse i 15 iscritti sarà nostra cura prenotare per gli adulti l'utilizzo di un auricolare per rendere anche per loro l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante, oltre che a garantire la massima sicurezza per i bambini che saranno sempre in contatto audio con i loro genitori che li seguono mantenendo la giusta distanza che permetterà loro di poter interagire con la guida e gli altri bambini esprimendosi in maniera autonoma e indipendente. Il costo dell'auricolare per gli adulti è di €2 .



ATTENZIONE: Chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



Prenotazioni (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA): via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941 o 3383435907. INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Il colle dell'Aventino, cela in se mille segreti e a un passato glorioso legato alle vicende dei Cavalieri di Malta, ordine religioso nato per seguire le Crociate organizzando ospedali e fornendo cure mediche ai feriti in battaglia e assistenza ai malati di lebbra. Il loro segreto si lega alla scomparsa dell'ordine dei Templari, sciolto nel 1314, con la condanna al rogo del loro Gran Maestro, il quale prima di morire trasferì tutti i beni materiali e segreti templari proprio a loro. Sbirciando dal buco della serratura del loro misterioso convento, cercheremo di capire se è vero che il Santo Graal, possa trovarsi proprio qui. Ma i misteri dell'Aventino non finiscono qui... per scoprirli dovrai unirti a noi e alla nostra ricerca di prove ed indizi che ci ricondurranno indietro al medioevo. Dai che aspetti... unisciti a noi!





NOTE DA LEGGERE !

*Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento (pubblicato sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it/) e delle normative vigenti in materia di associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile).

*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.“





Foto tratta in rete (scatto anonimo)