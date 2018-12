Descrizione evento: Giovedì 3 gennaio 2019, h 15.00

Le Catacombe raccontate ai bambini e i segreti della Via Appia

Visita giocata per bambini e ragazzi per allietare le festività natalizie con ingresso alle Catacombe di San Sebastiano ed esplorazione dei resti archeologici della Via Appia e del Circo di Massenzio per scoprire come si svolgevano le corse delle bighe e il loro legame con i riti funerari.



Descrizione

Prepara le torce e scendi con noi all’interno delle Catacombe Cristiane per esplorare passaggi misteriosi e affascinanti cunicoli avvolti nel buio della storia. Risaliti in superficie la nostra avvincente avventura proseguirà con la scoperta dei tanti segreti della Via Appia, Regina Viarum dell’antica Roma.



La visita guidata sarà curata da Beatrice Ricci, storica dell’arte e operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.



Accoglienza e registrazioni : da 30’ prima, Via Appia Antica 153 (presso l'ingresso dell’area archeologica del Circo di Massenzio).



Come arrivare : bus 118, 660, 218. Se in auto parcheggiare in Via di San Sebastiano (raggiungibile dalla via Ardeatina).



Durata della visita guidata : 2 ore circa.



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Bambini (4-17): €10

Accompagnatori adulti: €3 (fino a un massimo di 2 accompagnatori per bambino)

Altri accompagnatori adulti, oltre i primi due: €9

+ biglietto d’ingresso : €8 adulti, €5 (6-15), gratis (0-5).

+ eventuale auricolare per gli adulti (vox).

*Chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.

* Nel caso in cui il numero degli accompagnatori adulti superasse i 15 iscritti sarà nostra cura prenotare per gli adulti l'utilizzo di un vox (auricolare) per rendere anche per loro l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante, oltre che a garantire la massima sicurezza per i bambini che saranno sempre in contatto audio con i loro genitori che li seguono mantenendo la giusta distanza che permetterà loro di poter interagire con la guida e gli altri bambini esprimendosi in maniera autonoma e indipendente. Il costo dell'auricolare è di €2.



ATTENZIONE: Chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



Prenotazioni (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA): via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941 o 3383435907. INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.





