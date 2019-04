Descrizione evento: L’azienda vuole dare la possibilità di far assaporare i piatti poveri, stagionali della tradizione contadina in un ambiente famigliare. L’attività di ristorazione viene esercitata durante il Venerdì e Sabato a cena e la Domenica a pranzo, per poter dedicare gli altri giorni della settimana all’attività agricola. E’ possibile anche prenotare al di fuori di questi giorni per pranzi, cene e feste private. La nostra realtà non è quella un luogo perfettamente ordinato ma di un luogo dove sussistono attività agricole di allevamento e di trasformazioni che implicano la presenza di macchine e utensili necessari all’attività agricola e non di meno di animali con tutto ciò che comporta, nel nostro agriturismo si danno cibi prodotti e trasformati in azienda, non si forniscono bevande come

coca-cola e se si acquista del cibo lo si fa presso le realtà agricole circostanti. Si desidera che gli ospiti siano a loro aggio e abbiano la sensazione di non essere non in un ristorante ma a un pranzo in campagna, che riescano a colloquiare con tranquillità e abbiano la possibilità di apprezzare il lavoro che c’è dietro a ogni prodotto. Si prevede un numero massimo di 30 posti a tavolo. L’attività di ristorazione verrà gestita interamente dalla nostra famiglia.