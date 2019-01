Descrizione evento: Il 32° Sanremo Rock & Trend Festival, il più longevo e ambito contest nazionale per rock band emergenti, presenta la seconda tappa di selezioni 2018/2019 per la regione Lazio. A partire dalle ore 20 otto fra le migliori band regionali si esibiranno dal vivo per aggiudicarsi un posto alle fasi finali del concorso e ambire alla finalissima del Teatro Ariston il prossimo mese di giugno. In gara vedremo i Metropolis da Civitavecchia, le band romane La sindrome di Kessler, Igor Leone e gli Oliver Sound, AL.AN Sound Project, Manus blues e Offbeat, le Töm Te da Bracciano e i Mother Mary Mood da Terni in Umbria. A valutare le esibizioni, tutte rigorosamente dal vivo, sarà presente una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale, tra cui la vocal coach del VES Daniela Ciampitti, l’editore e critico Marcello A. Buonocore, Leo Giunta responsabile organizzativo del Sanremo Rock nonché autore musicale e manager dello spettacolo, il direttore del New Rockness Stefano Del Pidio e un componente della F.I.P.I. (Federazione Internazionale per il patrimonio intellettuale). Presidente di giuria sarà il produttore discografico, compositore e arrangiatore Giovanni Errera. La serata, ad ingresso libero, verrà ripresa e trasmessa su YouTube Official channel Sanremo Rock e sul canale On Music del circuito Vision Tv. Sanremo Rock & Trend Festival, giunto quest’anno alla sua 32^ edizione, ha visto transitare sul suo palco nel corso degli anni grandi artisti all’inizio della loro carriera, come i Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, gli Almagretta e i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni. A giugno conosceremo la band che potrà iscrivere il suo nome nell’albo d’oro di questa prestigiosa Rassegna. 32° Sanremo Rock & Trend Festival 2^ Tappa live tour Lazio Domenica 13 gennaio ore 20 New Rockness, via dei Fabbri 5, Genzano di Roma Ingresso gratuito Partecipare a Sanremo Rock è semplice: basta accedere al sito web ufficiale www.sanremorock.it e inviare via e-mail dall'apposita casella il materiale richiesto audio/video. Per informazioni: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725