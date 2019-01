Descrizione evento: La Stalla di Ponticelli Sabina in collaborazione con Karkum Project organizza domenica 13 Gennaio un pranzo spettacolo kurdo. Per l’occasione si esibirà l’artista Mübin Dünen. ACCOGLIENZA con bicchiere di benvenuto alle ore 12, inizio CONCERTO ore 13, PRANZO di ispirazione turca-mediterranea ore 14. Contributo 15 euro.

Il concerto sarà del grande artista Kurdo/Turco Mübin Dünen, virtuoso di antichi strumenti tradizionali, interprete e compositore, girovago musicale e cantore d'amore. Mübin propone anche brani moderni in cui il santur (strumento a corde della tradizione iraniana) risulta perfetto per creare archittetture sonore degne della migliore musica elettronica. Oltre al santur Mübin Dünen suonerà il ney, uno strumento a fiato della tradizione islamica.

Vi aspettiamo tutti per una domenica all’insegna dell’arte e della meravigliosa tradizione curda.

Link fb: https://www.facebook.com/events/2233451263639642/

