Descrizione evento: Sabato 12 gennaio 2019, h 15.30

Il Medioevo raccontato ai bambini

Visita guidata per bambini nella splendida cornice del monastero dei Santi Quattro Coronati



La visita sarà condotta da: Ilaria Manzione, archeologa in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.



Durata: circa un'ora e mezza.



Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, Via dei Santi Quattro 20 (nello spiazzo vicino ai giardinetti antistanti l'ingresso).



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Bambini (4-17): €10

Accompagnatori adulti: €3 (fino a un massimo di 2 accompagnatori per bambino)

Altri accompagnatori adulti, oltre i primi due: €9

+ biglietti d'ingress o: 2 euro per il chiostro e 1 euro per l'oratorio.

+ eventuale auricolare per gli adulti .

*Chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.

*Nel caso in cui il numero degli accompagnatori adulti superasse i 15 iscritti sarà nostra cura prenotare per gli adulti l'utilizzo di un auricolare per rendere anche per loro l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante, oltre che a garantire la massima sicurezza per i bambini che saranno sempre in contatto audio con i loro genitori che li seguono mantenendo la giusta distanza che permetterà loro di poter interagire con la guida e gli altri bambini esprimendosi in maniera autonoma e indipendente. Il costo dell'auricolare per gli adulti è di €2 .



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



Prenotazioni (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA): via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3287469479 o 3383435907. INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Vieni a scoprire come si viveva nel Medioevo ammirando gli affreschi che narrano della miracolosa guarigione dell'imperatore Costantino, curato da Papa Silvestro, dell'invidia dei medici stregoni e di un drago malvagio. Con l'aiuto di un'archeologa, passeggeremo fra le rovine di una chiesa senza tetto che fu in passato sede di un monastero militare distrutto durante il Sacco dei Normanni, e poi ricostruita nelle sue forme attuali arricchite dal silenzio di un magnifico chiostro cosmatesco ricco di fascino e colori che ci trasporteranno indietro nel tempo fino a riportarci nel Medioevo.





NOTE DA LEGGERE !

*Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento (pubblicato sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it/) e delle normative vigenti in materia di associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile).

*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.“



?

Foto tratta in rete (scatto anonimo)