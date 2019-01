Descrizione evento: Convegno organizzato dalla Federazione Ufologica Italiana in collaborazione con l'Associazione Operativa ET.

L'evento verterà in una panoramica approfondita sui segreti del 3° Reich, gli X-file nazisti ed il legame con il mondo esoterico, le tecnologie segrete (HAARP), le tecniche di manipolazione mentale della CIA (Progetto Monarch, Mk Ultra), gli studi esoterici in riferimento all'Antico Egitto e le frequenze utilizzate per il controllo mentale delle masse.

Relatori: Gabriele Lombardo, Marco Rocchi e Tony Riggi.

Prezzo di ingresso: 10 Euro (previsti sconti per i soci FUI) a totale copertura delle spese organizzative.

L'evento avrà luogo presso la sala conferenze "BLEU" del Park Hotel di Latina (Via dei Monti Lepini, n. 25)