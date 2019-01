Descrizione evento: Palazzo dei Penitenzieri e il soffitto dei Semidei - Visita guidata con apertura "esclusiva" di Palazzo della Rovere - Venerdì 18/01/19, h 16.45



Venerdì 18 gennaio 2019, h 16.45

Palazzo dei Penitenzieri e il soffitto dei Semidei

Il Palazzo dei Penitenzieri della Rovere viene aperto solo su prenotazione a gruppi (minimo 10 partecipanti) accompagnati da storici dell'arte iscritti nell'albo delle guide turistiche della Provincia di Roma



La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell’arte, esperta di arte ed iconografia medievale, in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.



Durata: circa 2 ore.



Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, Via della Conciliazione 33 (presso l'ingresso del Palazzo).



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di biglietto d'ingresso e diritti di prenotazione:

€18Nuovi iscritti

€16 Soci

€15Over 65, studenti universitari, insegnanti, militari e polizia, giornalisti, possessori di Bibliocard, Mic card, Metrobus card, Feltrinelli card.

€14Ragazzi (14-17 anni); disabili e loro accompagnatori.

€8Bambini (6-13 anni)

Gratisbambini (0-5 anni)



**Possessori di Coupons o Voucher Regalo dovranno integrare la differenza di 8 euro per poter partecipare a questa visita. Gli 8 euro servono a coprire le spese di prenotazione e del biglietto d'ingresso.



Prenotazioni (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA): via mail a rome4ucristianaberto@gmail.comoppure a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3315632913, 3383435907. INDICANDO: data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Il palazzo è oggi sede dell'Hotel Columbus e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Costruito alla fine del XV sec. per volere del cardinale Domenico della Rovere, è tradizionalmente attribuito a Baccio Pontelli. Ispirato al prospetto turrito di Palazzo Venezia, presenta ambienti interni, organizzati attorno a un ampio cortile su doppio livello, con giardino e loggiato. Vi si conserva un prezioso ciclo di affreschi opera del Pinturicchio e della sua scuola, importante testimonianza del passaggio dagli stilemi medievali a quelli rinascimentali. Capolavoro assoluto del Pinturicchio, il cosiddetto Soffitto dei Semidei, decorato da 63 formelle dipinte su carta e incollate nei lacunari lignei, in cui l'artista raffigurò creature mitologiche e animali fantastici dai diversi significati filosofici e mitologici derivate dai "bestiari medievali". Nel XVII secolo, il palazzo divenne sede della Confraternita dei Penitenzieri, ordine istituito allo scopo di prevenire la vendita delle indulgenze e garantire a tutti i pellegrini il sacramento della confessione.