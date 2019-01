Descrizione evento: Il mercato funziona tutte le domeniche , dalle 8.00 alle 14.00 in Via Casilina Km 20 Capolinea Metro C Pantano Monte Compatri All’iniziativa hanno aderito finora 12 aziende laziali ed il paniere dei prodotti disponibili, composto unicamente da produzioni territoriali, include ortofrutta, pane e dolci da forno, farine macinate a pietra, miele, conserve,formaggi,salumi,olio,vino,cereali tipicità e specialità della tradizione locale. Mercati di Vendita Diretta, anche detti “Mercati Contadini” o “Farmer’s Markets”, sono dei mercati riservati alla vendita dei prodotti da parte dei soli produttori. Sulla scia dell’esperienza estera, soprattutto in Europa e negli Usa, a metà degli anni 2000 sono stati introdotti anche in Italia, dove in pochi anni hanno conquistato la fiducia di milioni di consumatori, divenendo una delle realtà più vivaci tra quelle definite di “filiera corta”. Ergo, di quelle attività basate su un numero ridotto di passaggi commerciali e sull’acquisto diretto in azienda o in fattoria. I punti di forza di un “mercato dei produttori” sono la vicinanza tra produttore e cittadino, l’assenza di intermediazioni commerciali e l’ampia disponibilità di prodotti di qualità. Prodotti rigorosamente stagionali, freschi e a “km 0”, provenienti solo dalle aziende del territorio circostante, con un’attenzione particolare per le tipicità locali e una naturale vocazione al risparmio finale del cittadino. A disposizione dei cittadini ampi parcheggi gratuiti