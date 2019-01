Descrizione evento: Domenica 20 gennaio 2019, h 15.30

Le case romane del Celio: tesori nascosti nei sotterranei del Celio

Visita guidata con "apertura esclusiva" delle Case Romane del Celio, poste sotto la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al Clivo di Scauro



La visita sarà condotta da: Catherine Velly, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.



Durata: circa 2 ore.



Accoglienza e Registrazioni da 30’ prima, Piazza Santi Giovanni e Paolo (davanti alla Chiesa).



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata, incluso biglietto d'ingresso, diritti di prenotazione e utilizzo di vox:

€20 nuovi iscritti

€18 Soci; Possessori Bibliocard; Studenti Universitari; Docenti e Giornalisti; Over 65, Portatori di handicap e un loro accompagnatore.

€15 ragazzi da 13 a 18 anni

€5 bambini da 6 a 12 anni

Gratis bambini fino a 5 anni

Possessori di Coupons o Voucher Regalo dovranno integrare la differenza di 8 euro per poter partecipare a questa visita. Gli 8 euro servono a coprire le spese di prenotazione, biglietto d'ingresso e il noleggio dell'auricolare.



** Importante : La prenotazione si intende confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postpay. In caso siate interessati invieremo le coordinate per la conferma della prenotazione, le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.*



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



Prenotazioni (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA):

via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395757256 o 3383435907.

INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Nei sotterranei della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, presso il Clivo di Scauro si snoda un suggestivo percorso di unità abitative popolari e domus signorili, con ambienti di rappresentanza splendidamente affrescati. Venti ambienti ipogei ben conservati, distribuiti su più livelli, formano uno straordinario meandro di stratificazioni archeologiche databili fra il II e il IV secolo d.C. Sopra alla confessio dei Santi Giovanni e Paolo, martirizzati sotto Giuliano l’Apostata, nel V secolo venne costruita la magnifica basilica paleocristiana che ingloba in parte ambienti appartenuti al Tempio del Divo Claudio.





NOTE DA LEGGERE !

*Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento (pubblicato sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it/) e delle normative vigenti in materia di associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile).

*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.“





