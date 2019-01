Descrizione evento: La Galleria Ess&rrE dal 19 gennaio all’ 1 febbraio 2019 alle ore 16,00 inaugura la mostra







“Amabili visioni”







Al Porto turistico di Roma nella splendida realtà romana direttamente sul mare, a ridosso delle bellissime imbarcazioni a fare da cornice a questi 14 giorni di Arte contemporanea dedicata a diciotto artisti che si confrontano con una varietà di opere che vanno dal figurativo alla pop art per arrivare agli astratti passando per l’informale.

Alcuni di loro verranno proposti anche alla Fiera Arte Genova 2019 che si terrà a febbraio.





Oltre venticinque opere che evidenziano le capacità di ognuno nel produrre lavori che stanno riscuotendo un importante interesse nel panorama artistico nazionale e il confrontarsi tra di loro fa si che il pubblico percepisca in ognuno, anche conoscendoli personalmente, ciò che sulle tele con la loro arte vogliono esprimere e le sensazioni che riescono a trasmettere, cose che solo un artista con la sua sensibilità può riuscire a concepire.



Le opere in esposizione sono di: Angela Balsamo, Rosy Bianco, Giusy Dibilio, Tano Festa, Giusy Cristina Ferrante, Rita Lombardi, Laila, Livia Licheri, Leonardo Niola, Achille Perilli, Francesco Ponzetti, Valerio Prugnola, Sebastiano Plutino, Valentina Roma, Maria Grazia Russo, Anna Maria Tani, Pier Toffoletti, Valentina Valente.



Dal 19 gennaio all’1 febbraio 2019 in mostra alla Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma - locale 876

00121 Roma - tel. 06 42990191 - 329 4681684

galleriaesserre@gmail.com