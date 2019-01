Descrizione evento: Mi ritorni in mente”

Mostra mercato

Sabato e Domenica

23 e 24 Febbraio - 2 e 3 Marzo - 9 e 10 Marzo

Un tuffo nel periodo che va dagli anni 30’

agli anni 80’, tra i Juke box d’epoca,

il modernariato, il collezionismo, i pezzi di design, i frigo Coca Cola, le pompe di benzina, valige, bauli e cappelliere, le macchine da presa, i microfoni, le radio, i Televisori, il rock’n roll di Elvis Presley, miti ed emozioni a quarantacinque giri.

Insomma, una mostra mercato che lascerà a

bocca aperta e affascinati tutti i visitatori.

“Mi ritorni in mente” Mostra mercato

23/24 Febbraio - 2/3/9 e 10 Marzo 2019

orario continuato 10.30 / 19.00

ingresso: quota assoc. € 5

dove questa mostra:

The Live's Garage modernariato museum

via Casale Agostinelli 159 - 00118 Roma

info: 3396280429 - 0679841828 Pagina Facebook: mille900 il fascino di un mito