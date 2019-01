Descrizione evento: Paganika



Sabato 26 Gennaio



The Third Coming ???Emian PaganFolk in Concert



Defrag

Via delle Isole Curzolane 75 - Roma

??????????????????



Arriva la terza serata dedicata alla Musica Pagan Folk e al suo mondo.



Per questa seconda serata, abbiamo l'onore di ospitare i fantastici:



??? EMIAN PaganFolk LIVE ???



https://www.facebook.com/Emian.PaganFolkMusic.Campania





Ingresso €10

I primi 20 ad arrivare pagano €8!!