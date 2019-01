Descrizione evento: DISPENSA STELLATA

Idee gourmet per ri-portare in tavola Cotechino e Zampone Modena IGP

Giovedì 31 Gennaio 2019

Ore 16,00

Ristorante Cucina Eliseo - Roma

Roma, 22 gennaio 2019- Dopo il Natale è vietato buttare! Da uno studio del Codacons basato su dati raccolti a dicembre 2017, è emerso che quasi il 20% degli acquisti alimentari degli italiani, fatti in occasione delle festività natalizie, finisce in pattumiera.Se la dispensa è ancora piena, allora, svuotiamola con intelligenza. L'occasione ce la dà il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, che in vista della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, che si celebrerà il 5 febbraio 2019, ci invita a festeggiare un secondo Capodanno all'insegna del gusto e del riuso creativo, per stimolare il consumo dei prodotti tipici dei cenoni o dei pranzi delle feste anche “fuori stagione”, grazie a ricette gustose e originali, strizzando un occhio alla normativa UE contro lo spreco alimentare.

L’appuntamento èpergiovedì 31 gennaio 2019, al Ristorante Cucina Eliseo di Roma, a partire dalle 16.00, dove andrà in scena uno showcooking, organizzato con il contributo del Mipaaft, dedicato al riutilizzo creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste.Sarà un’occasione per raccontare al grande pubblico il valore prezioso della cucina tradizionale, che trae ispirazione da concetti come il risparmio e il riutilizzo di ingredienti, ma anche per scoprire le principali caratteristiche dello Zampone Modena e del Cotechino Modena IGP, protagonisti assoluti del cenone di Capodanno, eccellenze spesso acquistate o regalate in enormi quantità, ma che per questo, più di altre, restano sepolte in dispensa in quanto associate - per tradizione - ad uno specifico periodo dell’anno.

LE STELLE

Il parterre è una pioggia di stelle che illuminerà i fornelli del Teatro Eliseo, che proprio quest’anno festeggia il centenario: l’attore Giobbe Covatta, stella del palco e dell’impegno sociale, testimonial della Campagna Spreco-Zero 2018/2019; l’atleta Luca Dotto, stella italiana del nuoto, Campione d'Europa in carica nei 100 stile libero, sia in vasca lunga che in vasca corta. Nel tempo libero? Modello da copertina. E ancora Anna Falchi, stella sexy del piccolo e grande schermo, ora anche dei fornelli: dall’anno scorso, infatti, conduce un nuovo programma di cucina su TeleNorba.

Infine, immancabili, le due stelle della cucina: Luca Marchini, chef stellato dell’Erba del Re. Modenese DOC, chi meglio di lui può innovare e reinventare le eccellenze tipiche della sua città: Zampone Modena e Cotechino Modena IGP.Territorialità ed evoluzione sono due anime forti che si fondono nelle sapienti mani di questo chef, che è inoltre Presidente JRE, Jeunes Restaurateurs d'Italia, l’associazione che riunisce i migliori e i più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia, un network europeo di cuochi e ristoratori professionisti.

E Filippo Buonomini, responsabile del ristorante Cucina Eliseo che ospita l’evento. Ottavo e ultimo maschio di 8 figli naturali, a cui si aggiungono 10 fratelli accolti grazie all’adozione ed altri in affido temporaneo. Con una famiglia così allargata, non può che essere il re della cucina antispreco. Le tecniche del recupero creativo sono per lui divertente sfida, ma anche necessità.

Modera l’evento Ivan Bacchi, attore e conduttore TV, ora spalla di Elisa Isoardi alla Prova del Cuoco su Rai 1.

In vista della Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare, sarà presente Luca Falasconi, curatore del progetto 60 Sei ZERO promosso col Ministero dell'Ambiente, l'Università di Bologna - DISTAL e la campagna Spreco Zero. Falasconi è anche il coordinatore della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco 2019;mentre il dott. Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista, farà un focus sulle proprietà nutrizionali di Zampone Modena e Cotechino Modena e gli abbinamenti consigliati.

“In risposta al grandissimo successo avuto lo scorso anno con la prima edizione di Dispensa Stellata, abbiamo voluto replicare un format che si fa portatore di un messaggio molto importante, ma con leggerezza, divertimento e tanto gusto - spiega Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP. Secondo i dati del Food Sustainability Index (FSI), l’Italia occupa il 9° posto in termini di “Cibo perso e sprecato” su 25 Paesi. Ed è proprio durante le festività natalizie che si registra un picco di abbondanza e, conseguentemente, di spreco. Con questo evento vogliamo sensibilizzare gli italiani ad un utilizzo destagionalizzato di prodotti di eccellenza e tradizione, come lo Zampone e il Cotechino, offrendo anche spunti e consigli su come farlo con originalità e stile”.

La moda del re-use ha mille sfaccettature: ci invita ad apparecchiare una buona colazione con fette di pandoro e marmellata o a immaginare un nuovo dessert con torrone sciolto a bagnomaria. Largo alla creatività allora: gli ospiti in scaletta si cimenteranno nella creazione di ricette sfiziose a base delle due prelibatezze emiliane fregiate del marchio europeo IGP, troppo spesso legate a un consumo eccezionale.

LA LOCATION

Cucina Eliseo di Roma

La location scelta per ospitare l’evento ha un’anima e una storia davvero interessanti: si tratta infatti di uno dei pochi ristoranti di livello inseriti all’interno di un teatro in Italia. Un’occasione in cui arte e cibo si incontrano in un luogo d’eccezione, con un secolo di storia. Una location di spessore, attenta alla cultura, all’interiorità. Il teatro è da secoli il veicolo di messaggi e riflessioni profonde, e in occasione di un approfondimento su un tema così delicato come quello dell’antispreco, nessun luogo poteva essere più adatto. Un ristorante e un cocktail bar aperti tutto il giorno, che vivono autonomamente rispetto al teatro, ma tenendo sempre vivo un gioco tra la cucina e lo spazio che la ospita, ad esempio proponendo una serie di piatti studiati ad hoc per gli spettacoli. A testimonianza della lunga storia di questo luogo, sulle pareti campeggiano gli autografi dei grandi nomi che hanno calcato le assi del palcoscenico e, a decorare il pavimento, i poster storici degli spettacoli andati in scena in questi ultimi cento anni di Eliseo.