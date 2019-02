Descrizione evento: Proseguono senza sosta le selezioni in tutta Italia del 32° Sanremo Rock & Trend Festival, il più longevo e ambito contest nazionale per rock band emergenti.

Domenica 24 febbraio si terranno due serate live in contemporanea: la terza tappa di selezioni per artisti del Lazio e la seconda per quelli del Piemonte.



Il Festival torna dunque per la terza volta al New Rockness di Genzano di Roma. Tante infatti le band regionali iscritte al concorso, che si è resa necessaria una terza serata.

A partire dalle ore 20 si esibiranno otto band, che si sfideranno per conquistare uno dei tre posti in palio per le fasi finali del 32° Sanremo Rock. In gara vedremo Uniplux da Roma, DifettoXfetto di Castelnuovo Parano (FR), The Flag da Latina, Matteo Pilia da Cagliari, e ancora, tutti provenienti dalla Capitale, The Noom, VAM, Lucas Need e Alessandro Liberini.

A valutare le esibizioni dal vivo sarà presente una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale, tra cui la vocal coach del VES Daniela Ciampitti, l’editore e critico Marcello A. Buonocore, il direttore del New Rockness Stefano Del Pidio e un componente della F.I.P.I. (Federazione Internazionale per il patrimonio intellettuale). Presidente di giuria sarà il produttore discografico, compositore e arrangiatore Giovanni Errera.



Al termine della serata conosceremo i nomi delle 3 band/artisti che saranno promossi alle fasi finali del concorso, ultimo scoglio prima della finalissima già programmata al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di giugno.

La serata, ad ingresso libero, verrà ripresa e trasmessa su YouTube Official channel Sanremo Rock e sul canale On Music del circuito Vision Tv.



Sanremo Rock & Trend Festival, giunto quest’anno alla sua 32^ edizione, ha visto transitare sul suo palco nel corso degli anni grandi artisti all’inizio della loro carriera, come i Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, gli Almagretta e i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni. A giugno conosceremo la band che potrà iscrivere il suo nome nell’albo d’oro di questa prestigiosa Rassegna.



32° Sanremo Rock & Trend Festival

Domenica 24 febbraio ore 20

3^ Tappa live tour Lazio

New Rockness, via dei Fabbri 5, Genzano di Roma

Ingresso gratuito



Partecipare a Sanremo Rock è semplice: basta accedere al sito web ufficiale www.sanremorock.it e inviare via e-mail dall'apposita casella il materiale richiesto audio/video. Per informazioni: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725