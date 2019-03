Descrizione evento:

incentivare alla corretta scrittura in senso fiabesco e narrativo

stimolare la fantasia personale

creare contenuti efficaci rispetto agli strumenti acquisiti poter editare anche da soli il proprio “libro”.

differenza tra fiabe e favole

analizzate le tradizioni popolari

morfologia della fiaba

PresentaPiazza G. Caboto, 8 – Anzio (Roma)Relatori:(Giornaliste Pubbliciste Odg Lazio, Titolari Ma Press Srls, Scrittrici, Blogger)che sceglierà le fiabe meritevolie la fiaba ha inizio.Leggendo queste poche parole adulti e bambini iniziano a viaggiare verso un luogo lontano ove tutto può accadere. Questo sarà il leitmotiv del seminarioby, relatrici: Natascia e Romina Malizia(titolari Ma Press Srls, Giornaliste Pubbliciste, Scrittrici, Blogger) che si terrà ilad, c/o la splendida location marina,(Piazza G.Caboto, 8).Il senso che si prefigge di raggiungere il seminario, è quello diUna giornata di aggregazione, informazione e cultura della durata di(dalle ore 9 alle ore 18) per acquisire le nozioni base sullae laed avere la possibilità di essere scelti dall’Associazioneper partecipare ad i loro eventi culturali, letterari che promuovono scrittori, poeti e chiunque si avvicina alla “scrittura”.La presidente dell’Associazione Culturale di Aprilia, Sabrina Braga parteciperà alla lettura delle fiabe realizzate durante la giornata e sarà proprio lei ad individuare e promuovere dei possibili “futuri scrittori”.Il programma dettagliato della giornata sarà visibile su ogni social e scaricabile dal sito della Ma Press Srls; la quota di partecipazione con pre-iscrizione è di(+iva) edAl termine del seminario verrà rilasciato undella, come membri costituenti dello(Sindacato Nazionale Italiano Artisti Modelli) in partnership con ildi Chieti (Scuola d’Arte Drammatica, l’unica italiana affiliata allo studio di New York e Los Angeles)Lee lesi tramandano da tempi lontani in modo orale e scritto, narrando fatti di cronaca, riti d’iniziazione e tradizioni popolari. Con il passare del tempo molti racconti hanno subito adattamenti e sono stati edulcorati data la loro brutalità.Attraverso la scrittura di una Fiaba ognuno può raccontare un avvenimento vissuto, prendere spunto dalla realtà, descrivere parte della propria vita o semplicemente trascrivere su un foglio i propri desideri e sogni.Scrivere aiuta a guarire le ferite, tirare fuori ciò che l’anima normalmente non esprime o non ha il coraggio di raccontare.Durante il seminario verrà spiegata lae labasandosi su “Le Radici storiche dei racconti di Fate”, “Morfologia della Fiaba” died il “Manuale di tradizioni Popolari” diè stato un linguista e antropologo russo, molto importante per la comprensione della struttura morfologica di una Fiaba. Ha classificato gli elementi che si ripetono nei racconti di fate oltre ad individuare i rituali di iniziazione descritti ed insiti in ogni fiaba.I Percorsi culturali Co.S.Map. (Corsi, Seminari, Masterclass) sono stati ideati dalle titolari della Ma Press Srls, le giornaliste pubbliciste e scrittrici Natascia e Romina Maliziafinalizzati alla formazione lavorativa e professionale inserendo all’interno del progetto culturale vari esperti e professionisti della Comunicazione, Giornalismo, Teatro, Moda ed hobbistica.(doppia uso singolo)COLAZIONE INCLUSACOLAZIONE INCLUSAinfo.corsimapress@gmail.comAccoglienza, Iscrizioni, compilazione scheda(colazione, break coffee)Inizio lezioni teoricheFine lezioni teoriche**Pranzo, LIGHT LUNCH offerto a base di:Ripresa lezioni, ripasso generaleInizio PROVA scrittura creativa di una FIABA ispirata alla giornataFine tempo per la scrittura della fiabaInizio lettura, commenti, pensieri delle fiabe scritteLa presidente dell’Associazione Culturale di Apriliaindividuerà tra i vari partecipanti che hanno letto il proprio racconto, possibili “futuri scrittori” da promuovere ed inserire negli eventi dell’AsssociazioneRilasciocome membri dello(Sindacato Nazionale Italiano Artisti Modelli) in partnership condi Chieti.Foto di rito, saluti e ringraziamenti.