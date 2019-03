Descrizione evento: L’iniziativa nasce dall’esigenza di un padre di voler diffondere cultura e consapevolezza nell’affrontare il mondo della disabilità, nel voler rendere le persone coscienti sia delle reali difficoltà che vengono affrontate quotidianamente sia di quelle che in realtà fanno parte solo di un mondo di paure e pregiudizi.



Daniele ha deciso di voler diffondere e condividere questo messaggio organizzando una giornata dedicata allo svago e al divertimento da condividere tutti insieme.



L’iniziativa si svolgerà presso la Riserva Naturale Tevere Farfa loc. Meana, un ambiente naturale protetto che offre una splendida cornice per concedersi un momento di relax.



Durante la giornata sarà possibile fare prove di canoa, prove di dragon boat, tutto con l’aiuto di maestri esperti in ciascun settore. Si può approfittare di un giro sul battello per esplorare la riserva dalle sue acque o inerpicarsi nei sentieri naturali ed osservare piante ed uccelli nostrani.



Nel corso dell’iniziativa avverrà la premiazione del concorso promosso dallo stesso ideatore della giornata del racconto “conosciamoci meglio…insieme è più facile!” che ha coinvolto gli Istituti comprensivi del territorio.





Ovviamente non dovrete mancare al pranzo al prezzo di 12 euro, tolte le spese, con il ricavato verranno acquistati ausili per bambini con disabilità.



Durante la manifestazione interverranno il Sindaco di Fiano Romano Ottorino Ferilli



Il fisioterapista osteopata dott. Andrea Di Noia.