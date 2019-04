Descrizione evento: Il modo migliore di festeggiare l’arrivo della primavera è quello di passare un fine settimana immersi nella natura, i colori di Serra Madre saranno la cornice perfetta per il Country Fest!

Il 13 e 14 Aprile dalle ore 10.00 alle 21.00 non solo Market artigiani e produttori ma anche dell’ottimo cibo proposto dai Food Truck e dal Punto Bar, Birra di qualità.

La location più cool della capitale offre attività all’interno ed all’esterno proponendo Laboratori per bambini ed un area dedicata interamente a loro per sviluppare la creatività e tavoli di Boardgames con play coach specializzati.

Tanti gli intrattenimenti che saranno proposti :

Raduno auto storiche- Attività cinofile – Esposizione di Pittori in Serra. Mentre nella Sala Conferenze ci saranno sessioni di Yoga per adulti e bambini – Mostra fotografica- Workshop di chitarra e fotografia ed incontri di Arte, Musica e Scienza .

Il Market di Serra Madre sarà aperto fino alle 21.00 con i suoi prodotti a km 0 .

Via di Macchia Palocco 320-00125 Roma

INGRESSO GRATUITO ED AMPIO PARCHEGGIO → seguici su Facebook per ricevere gli aggiornamenti e scoprire tutte le novità! Per info e prenotazioni scrivere a countryfest.serramadre@gmail.com