Descrizione evento: Giovedì 18 aprile 2019, h 21.00

Tradizioni trasteverine: Giovedì Santo e la veglia delle "Quarantore"

Una passeggiata fra le viuzze tortuose di uno dei quartieri più autentici e tradizionali di Roma



La tradizione liturgica del Giovedì Santo, legata alla memoria della lavanda dei piedi, viene celebrata con la "Veglia delle Quarantore" nella chiesa Trasteverina di Santa Maria dell’Orto, unica a Roma, a mantenere viva la tradizione di riporre l’ostia consacrata in una grandiosa “macchina” ornato supporto a 213 candele che grazie al loro suggestivo tremolio illumineranno gli affreschi e gli stucchi della chiesa, gioiello del Manierismo Romano, fino alla mezzanotte. La nostra Associazione, propone una suggestiva passeggiata serale tra i vicoli di Trastevere, quartiere dall’animo popolare e multiculturale, che legò il suo destino alle attività dei porti fluviali, nonché alla ricchezza delle sue botteghe, taverne e locali notturni.



La visita partirà alle ore 21.00 da Piazza Trilussa, e si concluderà presso la macchina delle Quarantore di Santa Maria dell’Orto. Una visita da non perdere!



Docente : Valeria Scuderi, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma, esperta di tradizioni, folclore e cultura romana.



Durata : 2 ore circa



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata :

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ eventuali auricolari (Nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti, sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2).



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



PER PRENOTARE scrivete a romaelazioxte@gmail.com, o inviare un SMS (solo se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Accoglienza e registrazioni : a partire dalle ore 20.30 in Piazza Trilussa (lato Ponte Sisto).

**La visita partirà alle ore 21.00 (si raccomanda massima puntualità per evitare di far partire la visita in ritardo).





NOTE DA LEGGERE

Foto tratta in rete (scatto anonimo)