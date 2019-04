Descrizione evento: Sabato 20 aprile 2019, h 17.00

I sotterranei dell'Acquedotto Virgo ed il Percorso dell’Acqua

Visita guidata con "?A?pertura ?E?sclusiva su ?P?renotazione??" de?l? sito archeologico ?della Città dell'Acqua? di Vicus Caprarius?, ?del Castellum Aquarum e delle Condotte dell'acquedotto Vergine da poco riaperte al pubblico.



Visita da prenotare e saldare in ?a?nticipo??,?? a ?numero ?c?hiuso? (30 pax massimo)?. ?

Importante: La prenotazione si intende confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postpay. In caso siate interessati invieremo le coordinate per la conferma della prenotazione, le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.



La visita sarà condotta da: Valentino De Luca, archeologo in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.



Durata: circa 2 ore.



Accoglienza e registrazioni da 30’ prima ?in ?Vicolo del Puttarello 25 (davanti all’ingresso del sito archeologico “Vicus Caprarius – La Città dell’Acqua”).



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di diritti di prenotazione, biglietto d'ingresso e Vox (auricolari che aiuteranno l'ascolto della nostra guida):

€18 nuovi iscritti

€16 Soci; Possessori Bibliocard; Over 65, Feltrinelli card, Metrobus,

€15 studenti universitari; docenti, giornalisti; guide turistiche, militari, polizia, carabinieri, stampa

€12 ragazzi (13-18); portatori di handicap e un loro accompagnatore,

€8 bambini e ragazzi under 13 anni

Gratis : bambini (0-5 anni)



Possessori di Coupons o Voucher Regalo dovranno integrare la differenza di 6 euro per poter partecipare a questa visita. I 6 euro servono a coprire le spese di prenotazione, biglietto d'ingresso e il noleggio dell'auricolare.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



N.B.

In caso di aperture serali con partenza dopo le ore 19.00 il costo della visita guidata comprensivo di diritti di prenotazione, biglietto d'ingresso e Vox è €20 per i nuovi iscritti e €18 per i nostri soci. Non sono previste riduzioni per nessuna categoria in quanto apertura straordinaria fuori orario. Rimane gratuito per i bambini al disotto dei 5 anni e €8 per bambini e ragazzi under 13 anni.



Prenotazioni

Per sapere se abbiamo ancora posti disponibili inviare una mail a romaelazioxte@gmail.com o un SMS al 3490711502 o 3383435907.

INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Realizzato nel 19 a.C. per rifornire le terme di Agrippa nel Campo Marzio, unico degli 11 antichi acquedotti romani ad essere tutto sotterraneo continuerà a portare acqua in città anche dopo il 537, quando Vitige interrompe gli altri acquedotti che giungevano a Roma su arcate. Restaurato e potenziato dai papi del rinascimento andrà ad alimentare palazzi nobiliari e numerose fontane pubbliche.

La nostra visita inizierà scendendo nel Castellum Aquae di Vicus Caprarius, serbatoio in cui veniva convogliata l'acqua che entrava in città da nord passando attraverso il Collis Hortulorum (colle Pinciano) e via dei Condotti. Scenderemo anche ad ammirare le condotte su arcate dell’acquedotto recentemente restaurate sotto via del Tritone.

Risaliti in superficie illustreremo le tormentate vicende che hanno accompagnato la costruzione della più famosa di tutte le fontane: “Fontana di Trevi”, mostra finale dell’acquedotto Vergine. Il nostro itinerario terminerà presso il santuario della Madonna del Pozzo che si lega alle tubature dell’acquedotto.

Una visita altamente suggestiva che rimarrà a lungo nella vostra memoria.





NOTE DA LEGGERE

*Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento (pubblicato sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it e delle normative vigenti in materia di associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile).

*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.“





