Descrizione evento:

L'Associazione di volontariato "Il viaggio di Leo" festeggia il suo primo anno di attività dedicato ai laboratori ludico-ricreativi per i bambini, alla riqualificazione del territorio e al sostegno della terapia domiciliare dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Per i bambini si festeggerà in allegra compagnia di divertenti giochi circensi e per i grandi si presenteranno i progetti realizzati e quelli che l'Associazione si impegna a realizzare nel prossimo anno.

Tra gli altri interverrà la Dottoressa responsabile del servizio di terapia domiciliare dell'ospedale Bambino Gesù, che illustrerà la valenza della terapia domiciliare per i bambini onco-ematologici.

Vi aspettiamo!!!



L'EVENTO E' GRATUITO