Descrizione evento: L’Accademia Musicale Clivis, come ogni anno, organizza, durante il periodo estivo, un corso intensivo musicale a conclusione dell’attivitàdidattica. Il Campus Musicale Estivo èpatrocinato dal Comune di CASTEL SANT'ELIA (VT). La finalitàèquella di offrire un'esperienza divertente e stimolante, volta a sviluppare lo spirito di socializzazione e di gruppo attraverso le attivitàmusicali. Il Campus èrivolto a giovani musicisti dagli 8 anni in su, divisi per fasce di età, mentre le Master Class a ragazzi e adulti. Si prevedono corsi individuali di strumento, un laboratorio di musica propedeutica, corsi di musica d’insieme e di canto corale. Al corso di musica d’insieme possono partecipare tutti gli studenti che suonano uno strumento, al corso di musica corale e ai laboratori di musica propedeutica possono partecipare anche bambini alla loro prima esperienza musicale.



Info e Iscrizioni

ACCADEMIA MUSICALE CLIVIS

TEL 06 78348623

accademiaclivis@gmail.com