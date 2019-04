Descrizione evento: Scrivo queste pagine all’alba forse più difficile per Roma… Le voci ormai corrono per tutta l’Urbe: Ottaviano Augusto, il nostro principe, è in pericolo. Gravissimo pericolo!

Qualcuno trama contro di lui, ma io sono in grado di salvarlo. Ma non posso riuscirci da solo!

Devo scegliere con cura qualcuno che mi aiuti a sventare questo folle progetto. Per questo mi sono rivolto a voi!

Benvenuti nell’Antica Roma. Roma è ormai diventata un Impero.

Da qualche anno sono finite le guerre civili che ne hanno cambiato la storia e la forma di governo.

Da Repubblica, grazie ad Augusto, Roma è diventata un principato, ovvero un Impero governato da una sola persona. Roma è anche una città enorme, cosmopolita, dove vivono circa 1 milione di persone.

Ottaviano Augusto, figlio adottivo di Giulio Cesare, è l’unico padrone di Roma. Ha una figlia che non potrà succedergli, ma ha due nipoti, avuti proprio da lei. Ottaviano Augusto sta cambiando Roma: è molto amato dal popolo e anche dalla classe dirigente. è una persona riflessiva, cosa che a volte lo porta ad essere malvisto.

Sembra che alcuni congiurati stiano tramando di uccidere il principe per ristabilire la Repubblica!

Sono dei pazzi!

Ora tocca a voi… riuscirete a salvare Roma? DETTAGLI DELLA CACCIA AL TESORO A ROMA Data: 11.05.2019 – ore 16:00 Partenza della caccia al tesoro: di fronte al Portico d’Ottavia

Durata: circa 3 ore Prezzo a persona:

18€ con bonifico entro lunedì 6 maggio

20€ con PayPal o Satispay entro il giorno precedente compreso kit/squadra (materiale di gioco, istruzioni, borsa personalizzata). Il gioco è pensato per un pubblico adulto. Bambini e ragazzi sono i benvenuti se accompagnati almeno da un adulto. Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca di un mistero, ma anche di un po’ di sano divertimento! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire una delle città più belle del mondo! Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, scarpe comode e uno smartphone (ne basta uno per ogni squadra) con connessione web attiva!

Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone (oppure singolarmente: la squadra ve la troviamo noi!) L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati. L’evento si terrà con un minimo di 30 partecipanti. Parte del ricavato sarà devoluto a Fondazione Città della Speranza