Descrizione evento: Vi aspettiamo tutti a Roma - Cinecittà World con il naso all’insù per la seconda edizione del Campionato Fuochi d’Artificio con i fuochi più belli e potenti d’Italia. Due week end da venerdi 28 giugno a domenica 30 giugno e da venerdi 5 a domenica 7 luglio, dalle ore 18:00, in occasione della festa dei santi patroni di Roma.

Ogni sera tre sensazionali spettacoli pirotecnici consecutivi, differenti gli uni dagli altri. Il primo spettacolo piromusicale aprirà tutte le serata, subito dopo ci sarà uno spettacolo piroemozionale (sparo a terra molto massivo per la sezione di gara dedicata alle minute vendite) e successivamente si conclude con lo spettacolo pirotecnico di grandi dimensioni (per la sezione di gara Fabbricanti) con creazioni caleidescopiche di colori, luci e colpi, seguendo ritmi incalzanti nel tentativo di superarsi a vicenda per aggiudicarsi il primo premio.

Dall’interno del Parco potrete godere di una visone privilegiata, a distanza ravvicinata ma in totale sicurezza degli spettacoli pirotecnici, trascorrendo delle serate con gli amici e la famiglia nel puro relax e divertimento. Ogni sera dalle ore 18, in attesa delle gare dei fuochi d’artificio sarà presente all’interno del Parco un fantastico Villaggio Street Food con cena ai tavoli all’aperto e potrai ammirare 3 grandiosi spettacoli pirotecnici consecutivi mozzafiato. Il Parco Divertimenti rimarrà aperto con le attrazioni sino a notte, senza supplementi di prezzo dei biglietti d’ingresso (Costo €. 12 dalle ore 18:00 - Bambini Gratis fino a 1m di altezza) Stelle di Fuoco: una rivelazione nel cielo di Roma da non perdere! Per info sul programma e biglietti:

https://www.facebook.com/stelledifuocofestival/

https://www.stelledifuoco.com/