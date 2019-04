Descrizione evento: Domenica 28 Aprile a Vignola, frazione di Subiaco dalle 11:00 alle 18:00, in un'assolata domenica di primavera, immersi nel verde sublacense, l'Associazione culturale I Briganti ripropone una giornata all'insegna della riscoperta della natura e dei suoi sapori più autentici. Con questi ideali è nata l'idea della Sagra degli Asparagi, questo anno alla sua seconda edizione, nella piazza della vicina frazione sublacense, Vignola. L'evento si propone l'obiettivo di riportare in tavola i frutti di una fresca primavera tra le colline con il menù tutto a base di asparagi locali e prodotti a km 0 Completano l'evento le visite guidate all'eremo di Santa Chelidonia e il divertimento in piazza per i più piccini garantito dall'area attrezzata con gonfiabili.