Descrizione evento: Giugno a Tarquinia (VT) sarà "Il Mese Degli Etruschi": dall'unione di varie associazioni locali è infatti nata una kermesse originale per ampiezza dell'offerta e durata, completamente dedicata all'esaltazione della cultura etrusca. Il programma completo deve ancora essere pubblicato, ma ci sono già alcune importanti conferme: dal prof. Stephan Steingraber con una importante conferenza sulla pittura parietale etrusco-tarquiniese nel contesto dell'arte pittorica mediterranea preromana al prof. Lucio Fiorini, erede indiscusso del prof. Mario Torelli. Senza dimenticare gli appuntamenti di approfondimento del prof. Alberto Palmucci, che proporrà delle interessanti dissertazioni sulle origini degli Etruschi e sul Fanum Voltumnae. Gli altri relatori devono ancora essere svelati, ma accanto a loro di sicuro ci saranno anche molte presentazioni librarie; si approfondiranno la divinazione, il cibo, la scrittura etrusca, ed attorno ad ogni testo presentato saranno costruiti eventi ad hoc. E poi ancora: workshop sulla cera all'etrusca, con laboratorio di lavorazione dal vivo, e sulla terra cruda. Visite guidate di assoluto interesse e la novità dell'escursione a cavallo in aree archeologiche, un'iniziativa particolare che unisce all'approfondimento culturale la scoperta del paesaggio naturale e che sta già riscuotendo numerose preadesioni. Varie altre le iniziative che sembra saranno inserite nel mese: da concerti di musica etrusca ad una grande esposizione di strumenti musicali antichi, da esibizioni di danza etrusca a mercatini di artigianato con dimostrazioni di arte dal vivo, sino ad una mostra sugli scavi archeologici della Fondazione Lerici ed a proiezioni di documentari inediti. Un mese assolutamente irresistibile per gli amanti della cultura, ai quali la cittadina altolaziale strizza l'occhio con un calendario davvero potente.