Descrizione evento: 25 APRILE Festa del 74° anno dalla liberazione. Stand, musica, dibattiti, giochi, letture a tema.



ENTRATA da Via Gennaro Maffettone o Via Lorenzo Bezzi



Dalle ore 11:00 Apertura Stand degustazione prodotti del territorio:



Agricoltura Mariotti

AZADI' una birra chiamata Libertà - by Staffetta Sanitaria

GAS Sale in Zucca - degustazione prodotti biologici

Vineria Del Porto - degustazione vini

"Paola & Chiara" - dolci e caffè



VOGLIAMO CERCARE DI ESSERE PIU' PLASTIC FREE POSSIBILE. PORTATEVI PIATTI E POSATE RICICLABILI E/O RIUTILIZZABILI. DA NOI NON TROVERETE PIATTI DI PLASTICA!!



Laboratori per bambini :

facciamo la Ricotta by L'Agricoltura Mariotti

per prenotazione laboratorio: Azagrimariotti@libero.it

Le Fiabe raccontate by Matrioska

Cartoni Animali PERFAREUNGIOCO

Laboratorio pittorico su grandi sculture di cartapesta aperto a tutti, senza prenotazione. Bambini dai 3 ai 70 anni



Mostre fotografiche a tema

Collettivo No Porto

Giovani DEM

Comitato Promotore Saifo:

pannelli espositivi su le DONNE DELLA COSTITUENTE



Intervento staffetta Sanitaria. Informazioni sul progetto AZADI' una birra chiamata Libertà



MUSICA RESISTENTE

Artisti VV e Jam session dal vivo

(chi vuole porti uno strumento e si aggreghi)