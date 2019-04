Descrizione evento: Il 9 Maggio arriva a Roma il Job Meeting, l'evento per incontrare le aziende che assumono, formarti e partecipare a innovativi contest! Job Meeting, non il solito career day! Durante #JobMeetingROMA, LAUREATI, NEOLAUREATI, LAUREANDI di tutte le aree disciplinari E GIOVANI PROFESSIONISTI potranno: - Incontrare le AZIENDE; - Incontrare le BUSINESS SCHOOL; - Usufruire gratuitamente di utili SERVIZI DI CONSULENZA e ORIENTAMENTO PROFESSIONALE curati da esperti del settore. Tra questi: • CV-CHECK; • WORKSHOP aziendali e di informazione professionale; • scoperta delle SOFT SKILLS attraverso le dinamiche del gioco SAVE THE DATE Giovedì 9 maggio a Roma, all’interno del Chiostro della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, in via Eudossiana 18, dalle 9 alle 17, incontra e sostieni colloqui con: A.S. WATSON GROUP, ACCENTURE, ALTRAN, ANGELINI, BAKECA.IT, BRICOMAN, CAMPUS PARTY, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CDM TECNOCONSULTING, DELOITTE, ENI, EY, FATER, FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, FINDOMESTIC, GI GROUP, HILTI, HUMANGEST, LEASEPLAN, LIDL, NTT DATA, PAM PANORAMA, POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, POSTE ITALIANE, RAI, REALE MUTUA ASSICURAZIONI, SAFE, SAIPEM, SALINI IMPREGILO, SNAM, TECHEDGE, TERNA, TIM, UMANA, WÜRTH, e tante altre realtà nazionali e internazionali. MA C'È DI PIÙ > Entro le 13. CV STRAORDINARI, il primo creative contest contro il logorio del CV in formato europeo! Presenta all’ingresso il tuo CV innovativo ed originale: sono accettati cv in ogni tipo di formato, anche quello multimediale. In palio per il vincitore un buono Amazon di 250 € e colloqui esclusivi con le aziende presenti. > Tutto il giorno: JOB MEETING EXPERIENCE Job Meeting eXperience: oltre ad assistere ai Workshop e a consegnare il tuo CV alle aziende presenti, potrai prendere parte ad un innovativo percorso guidato che, in tre step, ti conduce dalla scoperta delle tue soft skill fino al colloquio di lavoro! > Al termine della giornata: Premiazione del "BEST PERFORMER" della Job Meeting eXperience, che avrà ottenuto il miglior punteggio. In palio un buono Ryanair di 150€! > Tutto il giorno: WORKSHOP di orientamento e formazione e servizi di consulenza gratuiti, come CV CHECK Per la REGISTRAZIONE ONLINE, utile per partecipare all'evento GRATUITO e per tutti i dettagli sulla manifestazione cliccare qui: http://tinyurl.com/evento-jmroma19 L'evento è totalmente gratuito.