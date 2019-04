Descrizione evento: Sabato 20 aprile il 32° Sanremo Rock & Trend Festival, il più longevo e ambito contest nazionale per rock band emergenti, farà tappa a Rieti per il 4° girone delle selezioni 2018/2019 che coinvolgono le band di Lazio e Abruzzo. Sul palco saliranno le migliori rock band locali, pronte a contendersi il “biglietto” per le fasi finali del concorso in programma al Teatro Ariston i prossimi 4, 5 e 6 giugno, ultima selezione prima della finalissima del 7 giugno. Teatro dell’evento sarà il Palladio Live Club di via Sebastiani, dove a partire dalle ore 20 undici artisti/band si sfideranno a “colpi” di note: da Roma arriveranno i Mood, gli Scoppiati Diversamente Band, i Men In The Box, i Garage32, gli Arya 51, i Deshedus e i De La Muerte, Ilaria Cretaro arriverà da Frosinone, ILY (Ilaria Tranfa) da Civitavecchia, Pavla Mikulasova è originaria della Repubblica Ceca ma si è stabilita da anni in Italia, mentre i Night Noises terranno alti i colori di Teramo. A valutare le esibizioni, tutte rigorosamente live, sarà presente una giuria composta da esperti e professionisti del settore musicale, fra cui produttori musicali, discografici, manager, agenti di booking, addetti radio e stampa. Tra questi sono annunciati: Leo Giunta, direttore casting Sanremo Rock; Fabrizio Guarino, musicista; Donato Scotto Di Monaco, musicista e producer; Claudia Salomoni, Studio Manager One e publishing; Marko Carbone, regista; Dino Barba, musicista e manager musicale, e un rappresentante di F.I.P.I. Italia (Federazione Internazionale per il patrimonio intellettuale). Nel ruolo di presidente di giuria ci sarà Giovanni Errera, produttore discografico, musicista, compositore e arrangiatore. A fine serata conosceremo i nomi degli artisti che voleranno direttamente all’Ariston di Sanremo in rappresentanza del territorio. La gara sarà arricchita dalla presenza di due ospiti: la cantautrice Lusya, dall’inizio degli anni Duemila protagonista in diverse trasmissioni Rai e Mediaset e oggi divisa fra Francia (dove gode di un grande successo) e Italia, e la Gang Band, gruppo punk-rock di base a Fiumicino, già prefinalista alla scorsa edizione del Sanremo Rock. La serata, ad ingresso libero, verrà ripresa e trasmessa su YouTube Official channel Sanremo Rock e sul canale On Music del circuito Vision Tv. Sanremo Rock & Trend Festival, giunto quest’anno alla sua 32^ edizione, ha visto transitare sul suo palco nel corso degli anni grandi artisti all’inizio della loro carriera, come i Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, gli Almamegretta e i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni. A giugno conosceremo la band che potrà iscrivere il suo nome nell’albo d’oro di questa prestigiosa Rassegna. 32° Sanremo Rock & Trend Festival Sabato 20 aprile ore 20 4° girone Lazio-Abruzzo Palladio Live Club, via Sebastiani 23, Rieti Ingresso gratuito.

Per informazioni e aggiornamenti sul 32° Sanremo Rock: www.sanremorock.it, info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725