Descrizione evento: I MERCANTI DI STELLE, TOSCA e PALCOSCENICI





Presentano



Monica Falconi



in



A…come anvedi Giulia!



Monologo comico di Andrea Franco





Regia di Andrea Franco e Monica Falconi



Supervisione Patrizio De Paolis



Teatro Planet



4 e 5 maggio 2019





A…come anvedi Giulia! È un monologo comico irriverente e divertentissimo, una carrellata di battute senza freni per farvi innamorare di un teatro fatto per ridere... e anche un po’ pensare!!!



Ci sono persone che ti cambiano la vita, in meglio o in peggio.



La vita di Laura è cambiata da quando Giulia, la magica, l’unica, l’affascinante, la sensuale, di punto in bianco da amica ha cominciato a diventare un’ossessione.



Come si può andare avanti per la propria strada se tutti ti fanno sempre notare che c’è qualcuno che occupa un gradino più in alto?

E se questo qualcuno è sempre lei, solo lei, ovunque lei, allora non ci rimane che armarsi di buona volontà e prepararsi al cambiamento. Che è anche e sempre una sfida: con se stessi e con Giulia, ovviamente.



Il cambiamento di Laura passa da una platea piena di gente, un teatro, riflettori puntati addosso e la voglia, la stramaledetta voglia di capovolgere il pensiero comune.

No, non è vero che esiste solo Giulia.



E Laura ve lo farà capire a modo suo.



Un percorso tra i modi di dire del romanesco, il desiderio di rivalsa e l’esuberanza tipica di chi magari sui tacchi traballa un po’, ma quando serve non ha esitazioni.



Perché Laura c’è. E ve lo dimostra a modo suo! Un po’ coatta, un po’ kitsch, un po’ fuori dalle righe.



Nonostante Nek non sia d’accordo, Laura c’è. Ammappa se c’è!



Link al trailer https://youtu.be/7C-J-liyN40

A…come anvedi Giulia!

Di Andrea Franco

4 e 5 maggio 2019

Regia Andrea Franco e Monica Falconi

Con Monica Falconi

Supervisione Patrizio De Paolis



Teatro Planet

Via Crema 14, 00182 Roma

4 e 5 maggio 2019

Sabato ore 21.00

Domenica ore 18.00



Info e prenotazioni:

339/5223492 – teatroplanet@gmail.com



Biglietti:

10 euro più 3 di tessera