Descrizione evento: Mercoledì 1° maggio 2019, h 17.30

La Nascita di Roma

Passeggiata archeologica dal Circo Massimo all’Isola Tiberina passando per il Foro Boario e Olitorio



La visita sarà condotta da: Valentino De Luca, archeologo in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.



Durata: circa 2 ore.



Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, Via del Circo Massimo (uscita Stazione Metro B "Circo Massimo", davanti all'edicola).



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ eventuale auricolare .

*Nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti , sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2 .



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



Prenotazioni (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA): via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3490711502 o 3383435907. INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Visita suggestiva nei luoghi che hanno segnato la nascita di Roma, resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende legate alla sua fondazione. La nostra esplorazione partirà dal Circo Massimo, sede di giochi sin dagli inizi della storia della città, nonché scena del ratto delle Sabine. Entrando nella valle del Velabrum, bonificata dai re della dinastia etrusca attraverso la costruzione della Cloaca Maxima, raggiungeremo il Foro Boario e Olitorio dove si tenevano i mercati del bestiame, della frutta e verdura e dove ammireremo ciò che rimane dei santuari dedicati a Fortuna, Mater Matuta, Portunus e Ercole. Andremo poi sull'Isola Tiberina per raccontare della nascita della Repubblica davanti ai resti del Tempio di Esculapio.





