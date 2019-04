Descrizione evento: Non si fermano le iscrizioni degli Artisti del Lazio e dintorni per partecipare al 32° Sanremo Rock & Trend Festival. Serve infatti una quinta data, domenica 5 maggio, per selezionare le migliori band regionali da mandare alle fasi finali del più ambito e longevo festival italiano per rocker emergenti. Teatro di questa ultima tappa live 2018/2019 nel Lazio sarà ancora una volta il New Rockness di via dei Fabbri 5 a Genzano di Roma. È qui, infatti, che a partire dalle ore 20 le band nate e cresciute sul territorio si sfideranno con esibizioni live per staccare il biglietto che le porterà il prossimo mese di giugno nella Città dei Fiori. 10 i gruppi che domenica si scontreranno a “colpi di rock” sul palco: i Crabby’s da Pescara, i Maladama, Il Pubblico Nascosto, Kimama, Il Profeta, La Fantascienza e Arancassa da Roma, Half Nine da Vicovaro (RM), Secondafase da Civitavecchia e Cristian Melis da Frascati. Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale, fra cui sono annunciati Stefano Del Pidio, direttore artistico del New Rockness, Leo Giunta, direttore casting Sanremo Rock, il musicista Fabrizio Guarino, il musicista e producer Donato Scotto Di Monaco, Claudia Salomoni (Studio Manager One e Publishing), il regista Marko Carbone, Davide Cardinale, editore discografico e direttore di eventi in musica, e un rappresentante della F.I.P.I ITALIA (Federazione Internazionale per il Patrimonio Intellettuale). Presidente di giuria sarà il produttore discografico, musicista, compositore e arrangiatore Giovanni Errera. A fine serata sapremo chi accederà alle fasi finali del Festival, in programma al Teatro Ariston dal 4 al 6 giugno, ultimo “scoglio” prima della finalissima del 7 giugno. Tutte le esibizioni al New Rockness saranno riprese e trasmesse su On Music - Per chi ama la musica, canale musicale del circuito Vision tv, e sul canale ufficiale Youtube Sanremo Rock TV. Per informazioni sul 32° Sanremo Rock & Trend Festival: www.sanremorock.it, pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock” info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it, tel. +39 327 423 7725 32° Sanremo Rock & Trend Festival 5^ tappa live tour Lazio Domenica 5 maggio ore 20 New Rockness, via dei Fabbri 5, Genzano di Roma Ingresso gratuito Sanremo Rock & Trend Festival è il più ambito e longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato nei primi Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.