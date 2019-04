Descrizione evento: MARIONETTE SENZA FILI, A GRANDE RICHIESTA, RIPROPONE “ROBIN HOOD – IL MUSICAL” AL TEATRO AUDITORIUM GIULANCO



Al teatro Auditorium “Giulanco” di San Cesareo torna, visto il grande successo di pubblico e di critica, “Robin Hood- il musical”, spettacolo targato Marionette senza fili,in scena dal 3 al 12 maggio (venerdì e sabato ore 21.00 e domenica alle ore 17.30).



Ad attendervi a Nottingham, ci saranno il temerario Robin Hood, la bellissima Lady Marian, il terribile Re Giovanni, lo spietato Sceriffo Guio , il divertente aiuto sceriffo, la dolcissima Tata, la simpaticissima Evelina, il prezioso Frà Tuck, il burbero Little John, la tenerissima Nuvola, il severo Giudice e tutti i fantastici ballerini ed l nostro staff tecnico sempre attento e puntuale!



Un amore difficile, un trono conteso e le vicende, sempre attuali, tra “ricchi e poveri” sono gli ingredienti che hanno spinto “Marionette senza Fili” a produrre questa versione del musical, rigorosamente tutto cantato dal vivo, diretto ed interpretato da Claudio Tagliacozzo, con un tono molto gotico più che medioevale.



Un musical targato “Marionette senza fili”, una garanzia per gli spettatori che non saranno certo delusi! Prenotate il vostro posto!

Vi aspettiamo a teatro! ... La favola continua!

PREZZI BIGLIETTI:



INGRESSO INTERO € 13,00

INGRESSO RIDOTTO € 9,00 (under 20 e over 65)

GRATUITO = under 5







Per informazioni consultare il sito www.marionettesenzafili.it o chiamare il numero 338.2523004