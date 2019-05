Descrizione evento: ORVIETO: il duomo, il pozzo e la città sotterranea

Escursione giornaliera da Roma in pullman gran turismo con visita guidata della città e pranzo in ristorante a base di specialità Umbre.



*Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della natura o per chi vuole semplicemente lasciarsi alle spalle per un giorno il caos e i ritmi frenetici di Roma per raggiungere la tranquillità delle Colline Umbre e godere del fascino di Orvieto in compagnia di una storica dell'arte e guida turistica che ci porterà alla scoperta della città de della sua ricca storia millenaria.



Quando: Domenica 26 maggio 2019

Per poter garantire l’esecuzione dell’evento le prenotazioni devono pervenirci preferibilmente entro il 19 maggio 2019



PROGRAMMA:

Appuntamento : dalle ore 7.30 in Piazzale Ostiense, 2 (presso la fontana dell'Acea – posta di fronte all’uscita della Metro B Piramide)

Partenza per Orvieto : ore 8.00

Durante il viaggio verrà effettuata una breve sosta per l'utilizzo dei bagni.

L'arrivo ad Orvieto : è previsto per le ore 11.00 ca.

Visita guidata della città in compagnia di una guida turistica che ci accompagnerà alla scoperta dei suoi vicoli e piazze e monumenti più rappresentativi della città, tra cui la Torre del Moro, la piazza del Mercato, i numerosi affacci panoramici e il bellissimo duomo che cambia colore a seconda delle ore del giorno.

Ore 12.00 La nostra associazione ha prenotato un turno d'ingresso "esclusivo" per il nostro gruppo alla città sotterranea, la visita guidata sarà gestita da una guida locale. Gli spazi della città sotterranea sono abbastanza ampi, ben areati, illuminati e poco profondi e quindi adatti a tutti, tuttavia chi desidera non scendere alla città sotterranea potrà usufruire di tempo libero per visitare i numerosi negozi di artigianato e prodotti locali.

Ore 13.15 Pranzo a base di ricette tipiche della tradizione Umbra

Pomeriggio:

h 14.30 Visita guidata del Duomo e delle sue cappelle e in particolare, la cappella del Corporale la famosissima cappella di San Brizio, capolavoro assoluto di Luca Signorelli.

Usciti dal duomo daremo l'opportunità a chi lo volesse di proseguire a passeggiare per la città con la nostra guida, alla scoperta di altri monumenti cittadini. Daremo al gruppo circa un'ora di tempo libero per visitare i numerosi negozi di Orvieto, oppure per scendere nel Pozzo di San Patrizio. *** E' importante specificare al momento dell'iscrizione se si intende scendere nel pozzo.

h 17.30 Partenza per Roma: il rientro a Roma è previsto per le h 19.30 ca.



Quota di partecipazione: 60 euro a persona.

Sconti:

55 euro per chi salda al momento della prenotazione.

50 euro over 65, ragazzi da 18 a 24 anni, disabili e un loro accompagnatore, e chi partecipa a 2 o più gite in pullman da noi organizzate nella stessa stagione.

45 euro bambini e ragazzi fino a 17 anni.



Nota Bene

Le quote sopraelencate possono essere scontate di 10 euro per chi non volesse pranzare in ristorante. Per poter usufruire degli sconti occorre saldare al momento della prenotazione.

Bambini, ragazzi fino a 24 anni e over 65 dovranno mostrare il documento d’identità.

Disabili e loro accompagnatori dovranno mostrare l’appropriata documentazione socio-sanitaria.

La quota include :

iscrizione all’ associazione, trasporto in pullman gran turismo, pedaggi autostradali, tassa d’ingresso ad Orvieto e parcheggio, assicurazione a bordo del pullman, visite guidate, noleggio dell'auricolare, pranzo a base di ricette tipiche della tradizione Umbra e possibilità di richiedere piccole variazioni per vegetariani e chi ha allergie alimentari (vino e altre bevande diverse dall'acqua sono escluse dalla quota).

Biglietti d'ingresso alla città sotterranea e al Duomo con Cappella di San Brizio e del Corporale.



La quota non include :

- Vino al pasto, o altre bevande diverse dall'acqua.

- Biglietti d'ingresso al Pozzo di San Patrizio: €3 (la visita è sconsigliata per chi soffre di cuore e di claustrofobia).

- - - Mance per la guida, autista, e personale del ristorante. Le mance verranno richieste al termine del pranzo e sono facoltative, anche se molto apprezzate dal personale, e un modo carino per ringraziare chi ha contribuito a rendere piacevole la nostra gita!

***suggeriamo di offrire "almeno" 3 euro a persona x le mance, queste verranno divise in 3 parti uguali da distribuire tra la guida, l'autista e i camerieri.



Responsabilità

L'assicurazione coprirà i soci solo a bordo del pullman. Durante lo svolgimento della gita l’associazione offre solo il servizio di guida e accompagnamento, i partecipanti avranno quindi assoluta responsabilità per la propria sicurezza e quella dei propri figli.



Informazioni e Prenotazioni:

contattare Doranei 3911360566?,? verblu@hotmail.com,

INDICANDO

nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di bambini, ragazzi), numero di cellulare e indirizzo mail.

**Sarete contattati dall'associazione per completare l'iscrizione che sarà confermata dopo la ricezione della Quota di partecipazione.

**Per poter garantire l’esecuzione dell’evento le prenotazioni devono pervenirci preferibilmente entro il 19 maggio 2019**



NOTE DA LEGGERE:

*Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento (pubblicato sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it e delle normative vigenti in materia di associazionismo L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile.

*La quota sociale inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile. Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.