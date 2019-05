Non definito

Descrizione evento: Rigorosamente preparati a mano (acqua, patate, uova e farina), gli Gnocchi rappresentano uno dei piatti tipici del nostro paese . Sempre pronti all’innovazione e alle richieste dei nostri visitatori che da anni affollano le nostre Manifestazioni, il 2019 prevede la variante degli Gnocchi serviti nella versione “asparagi funghi e pancetta” e un menu completo ultra economico al costo di 10 euro che comprende:

GNOCCHI al sugo di carne o asparagi funghi e pancetta

SALSICCIA alla brace

POMODORI

PANE

BIBITA (Acqua o Vino)

Inoltre sarà possibile acquistare il piatto singolo di gnocchi, panini, patatine fritte, arrosticini e crepes.

IL PROGRAMMA

Sabato 01 Giugno apertura stand ore 19:00

Durante la manifestazione si svolgerà la seconda edizione del Festival Incanto dedicato a Rino Gaetano, organizzato in collaborazione con il Comune di Riofreddo.

Domenica 02 Giugno apertura stand ore 12:00 (la sagra si svolgerà solo a pranzo)

MAXI GONFIABILE GRATUITO per i più piccoli

Per info:

3408304653 (Martina) – 3345702589 (Valentina)

proloco.riofreddo@libero.it

www.prolocoriofreddo.it