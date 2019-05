Descrizione evento: Una visita guidata imperdibile per conoscere uno degli angoli meno noti ma più importanti della città: Ripa Grande! Da sempre strettamente legata al Tevere e al commercio, oggi i suoi vicoli e le sue strade sanno raccontare la millenaria storia di Roma. Sarà possibile visitare piazzette nascoste e chiese uniche, come quella dedicata a San Francesco di Assisi, dove si conserva una straordinaria opera di Bernini, l’Estasi della Beata Ludovica Albertoni.



Quando

Domenica 19 Maggio 2019 ore 16.00



Dove

Piazza di Santa Cecilia 22, all’ingresso della Basilica



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, gratis under 18. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/ripa-grande-il-tevere-e-estasi-bernini/