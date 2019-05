Non definito

Descrizione evento: Evento enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici della sabina romana.

Il menù sarà composto da bruschette con olio DOP Nerolese, Stracciose (tipiche fettuccine all’uovo fatte in casa) al sugo di aglio, Olio, pomodoro e basilico, Arrosticini di pecora cotti alla brace e da bere un bicchiere di vino ed una bottiglietta d’acqua, al prezzo di € 13.00.

Il tutto allietato da musica dal vivo, Karaoke e balli di gruppo.

Durante la giornata verranno effettuate delle visite guidate nel bellissimo Castello Orsini (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER PRENOTAZIONI AL CASTELLO CHIAMARE IL NUM 0774 683272).

Sempre durante la giornata, sarà allestito un mercatino di artigiani locali.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 17:00.



MOLTO IMPORTANTE

Accertarsi dell’effettivo svolgimento della manifestazione attraverso i propri contatti oppure sul sito

http://asscultnerola.wixsite.com/acnerola per eventuali modifiche di data dovute alle condizioni meteo

Pagina Facebook: AC Nerola

Organizzatore: Associazione Culturale Nerola

CONTATTI

Silvia 389.1526785