Descrizione evento: Spettacoli, giostre, divertimento, street food, artigianato... arriva il L u n a F o r k! Sabato 18 Maggio il borgo di Sgurgola si trasforma in un Luna Park, un mondo magico e senza tempo dove tornare un po' bambini e gustare l'atmosfera stimolante dell'arte di strada. Tra leccornie e giostre, odore di caramelle e zucchero filato le attrazioni principali saranno spettacoli suggestivi di acrobazie circensi, breakdance e postazione di realtà virtuale. SPETTACOLI L'apertura della festa è a cura del gruppo Folk i Razzaccoletti, i bambini ci faranno ballare con una bellissima esibizione itinerante. Il Luna Fork sarà un susseguirsi di spettacoli di strada, a partire dalla breakdance della "Men in Break Crew" per poi passare al suggestivo spettacolo di Acrobatic Dance della Shape Company. Bolle di sapone giganti, i tamburi coinvolgenti dei Calabballà, i bellissimi trampolieri del gruppo LeMagicheClownerie, mangiafuoco e acrobati fanno della manifestazione una vera e propria rassegna di arte di strada. STREET FOOD Immancabile in un Luna Park golosità di ogni genere. Non solo caramelle, zucchero filato, crepes per i più golosi, ma anche prodotti locali e tradizionali per uno street food ciociaro in piena regola. Le eccellenze del territorio scendono in strada! Aziende e attività del posto, truck food e stand, ci proporranno specialità bio e a km zero. DIVERTIMENTO E ARTIGIANATO E se la vita è tutta un Luna Park, un giro su giostre e gonfiabili non può che far tornare il sorriso! Divertimento, photoboot, laboratori creativi per i più piccoli e postazione di realtà virtuale, un'attrazione disponibile nel Lazio esclusivamente nel parco di Cinecittà World, assolutamente da provare! E per gli amanti dello shopping, market di artigianato ed handmade. IL PROGRAMMA · 18:00 Spettacolo del gruppo Folk "I Razzaccoletti" · 18:30 Spettacolo di Breakdance a cura della "Men in Break Crew" · 19:30 Acrobatic dance fire show a cura della "Shape Company" di Marco Stramacci · 20:15 Tamburi iteneranti del gruppo "Calabbalà" · 21:00 Spettacolo di trampolieri a cura di "LeMagicheClownerie" · 21:30 Spettacolo di Breakdance a cura della "Men in Break Crew" · 22:15 Acrobatic dance fire show a cura della "Shape Company" di Marco Stramacci · 23:00 Tamburi iteneranti del gruppo "Calabbalà"