Descrizione evento: VENERDI' 24 MAGGIO Ore 20.00 apertura stand gastronomico POGGIO FOOD Ore 20.30 Degustazione presso la stalla della Civetta in collaborazione con CUCCa BAR durante la quale lo chef GIACOMO LISCIARELLI dell'Agriturismo Casale del Noce delizierà i commensali con i prodotti dell'AZIENDA ZOOAGRICOLA FIORE accompagnati dai vini dell'azienda vinicola LE LASE (prenotazione obbligatoria 3388748640) Ore 22:00 VINCENZO BENCINI LIVE MUSIC presso la piazzetta del Poggio Ore 23:00 bomboloni con la crema SABATO 25 MAGGIO Ore 17:00 INAUGURAZIONE della XIV edizione di San Sebastiano in festa a suon di tamburo Ore 18.00 POGGIO FOOD Ore 20.00 Cena in taverna Ore 21.30 ACTION BLANK azione performativa di e con Simone di Stefano Live music di Dj Nanni Ore 23:00 bomboloni con la crema DOMENICA 26 MAGGIO Ore 11.30 PALIO DEL CARCIOFO ORTANO Ore 13:00 Pranzo in taverna Ore 18:00 Spettacolo dei piccoli sbandieratori delle Sette Contrade di Orte in Piazza della Libertà Ore 18:30 proclamazione del vincitore del PALIO DEL CARCIOFO ORTANO e degustazione del dolce presso la piazzetta del Poggio Per tutta la durata dell'evento sarà presente il mercatino di Giobbe con prodotti dell'artigianato della Tuscia. Per i commensali della taverna di sabato e domenica sarà possibile effettuare la visita di Orte sotterranea a prezzo ridotto. La prenotazione della visita è obbligatoria al numero: 3273978831 Orari delle partenze: 9,00-11,00-15,00-17,00 www.visitaorte.com