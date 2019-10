Descrizione evento: Il corso si prefigge lo scopo di illustrare il corretto sviluppo del cane dal periodo prenatale fino alla vecchiaia e di affrontare le problematiche comportamentali dalla moderna prospettiva dell’asse PNEI, in cui il lavoro congiunto dell’istruttore e del medico veterinario, assieme ai proprietari dell’animale, permette un sinergismo terapeutico ottimale.



Secondo i principi della medicina biologica l’inquadramento della patologia nell’asse PNEI viene attuato attraverso farmaci senza effetti collaterali (omotossicologici, di medicina fisiologica regolativa), mangimi complementari e integratori.



L’approccio PNEI è di supporto anche ai cani che praticano attività sportive in termini psicomotori, in quanto viene modulata la propriocettività (sistema nervoso centrale e periferico) e la sua irradiazione nel complesso osteo-artro-miofasciale.



COME SI SVOLGE IL CORSO

Il corso si articola in sei incontri tematici di una giornata ciascuno della durata di otto ore in didattica frontale e con presentazione di casi clinici.



E’ possibile partecipare anche ai singoli incontri.



A CHI E’ RIVOLTO:

Medici veterinari, medici veterinari esperti in comportamento, istruttori cinofili, allevatori e chiunque si occupi del benessere del cane in termini non convenzionali.



DOCENTE: Dottor Manuele Cascioli

Laureato in medicina veterinaria presso l'università di Pisa nel 1994, si specializza negli anni successivi in fisioterapia veterinaria per piccoli animali, omeomesoterapia, omeopatia, omotossicologia e discipline integrate, kinesiologia applicata, agopuntura energetica e tradizionale, omotossipuntura.



Nel 2010 riveste un incarico annuale come professore associato nella Facoltà di Medicina e Chirurgia Unificata di Chieti e Pescara presso il dipartimento di Scienze Biomediche.



Dal 2017 è collaboratore esterno come esperto in omeopatia, omotossicologia e fitoterapia, presso il policlinico Agostino Gemelli, reparto di pediatria, Dipartimento Rasopatie.



È seminarista alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino.



Nel 2018 è co-formulatore della linea di mangimistica complementare OTI ANIMA-L, distribuita in Italia e in Spagna.



Nel 2019 diventa responsabile scientifico dell'applicazione in veterinaria della linea OTI ANIMA-L, floriterapia di Bach ANIMA, di omotossicologia enutraceutica umana.



PROGRAMMA DEL CORSO:

• 28 settembre 2019 - 1° seminario didattica frontale

Supporto biologico della cagna gravida e corretto sviluppo del nascituro.

Costituzionalismo ed Asse PNEI, binomio diagnostico da utilizzare come chiave interpretativa delle patologie comportamentali della cagna gestante e delle prime fasi di sviluppo psico morfologico del cucciolo.



• 19 ottobre 2019 - 2° seminario didattica frontale

Cucciolo post-svezzamento, come poter prevenire in un’ottica psico morfologica le possibili alterazioni: comportamentali, immunitarie ed ortopediche.

Gestione del cane nella fase di socializzazione: modulare le paure per evitare le fobie; possibilità terapeutiche naturali nell’iperattività del cane.



• 16 novembre 2019 - 3° seminario didattica frontale

Gestione della fase adolescenziale fino alla maturità sessuale: come può intervenire la medicina biologica per evitare gli squilibri immunitari ed ormonali, base delle patologie comportamentali.



• 7 dicembre 2019 - 4° seminario didattica frontale 1 di 2

L’alterazione del superorganismo fonte di patologie comportamentali nella fase adulta e senile, coadiuvato dall’ intervento della nuova floriterapia di Bach

Aggressività inter ed intraspecifica.



• 18 gennaio 2020 - 5° seminario didattica frontale 2 di 2

· Iperreattività

· Fobie

· Depressione

· Deficit cognitivo del cane anziano



• 15 febbraio 2020 - 6° seminario didattica frontale

Interagire positivamente nelle discipline sportive cinofile (disk dog; Agility) e nei loro approcc propedeutici (Canine cross training, Tellinghton Touch) dal punto di vista osteo-artro-miofasciale e pschico.



NON E’ PREVISTA LA PRESENZA DEI CANI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO



DOVE

Roma - Centro Missionario Internazionale Figlie della Carità Canossiane, via Giovanni Bessarione, 33 (zona Aurelia antica)

• http://centromissionariocanossiano.canossian.org/

• email: segreteria@centromissionariocanossiano.com

• Telefono: 0639366914



La struttura è dotata di parcheggio interno e, per chi interessato, di 5 appartamenti con stanze doppie anche a uso singolo dove si può pernottare pagando un’ offerta libera. (E’ ovviamente necessario contattare la struttura con largo anticipo per prenotare e comunicare orario d’arrivo).



COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:

IL COSTO DELL'INTERO CORSO (6 moduli di 8 ore ciascuno) PER COLORO CHE SI ISCRIVERANNO ENTRO IL 20 GIUGNO 2019 E' PARI A 460€

da versare in un’unica rata entro il 20 giugno.



Dopo tale data il costo del corso è pari a 500 euro, da versare in due rate:

- prima rata di 300 euro: all’atto dell’iscrizione

- seconda rata di 200 euro: entro il 10 novembre 2019



Termine iscrizioni: 10 settembre 2019



Il costo dei singoli moduli è di 90 euro, da versare 15 giorni prima dell’evento

A ogni modalità di pagamento va aggiunta la quota associativa agevolata per i non soci, pari a 10 euro



La quota comprende la partecipazione al modulo e due coffee break.

Possibilità di pranzo a buffet (con opzioni vegetariana e vegana) su prenotazione.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO:

Spedire una e-mail a: info@anerkuon.it per prenotarsi e ricevere il modulo di iscrizione



Per ulteriori informazioni:

Alessandra Scudella tel. 389/8919552