Descrizione evento: Una passeggiata per conoscere i cambiamenti avvenuti a Roma durante la fine dell’Ottocento e la prima parte del Novecento! Dopo il 1870, con la presa di Roma da parte dei Savoia, il volto dell’Urbe cambiò completamente: vennero demoliti interi quartieri con le loro case, le loro chiese, piazze, strade e molto altro. Vennero innalzati nuovi e monumentali edifici, nuove grandi arterie stradali presero il posto degli intricati vicoli ancora di impianto medievale e si scoprirono nuove aree archeologiche, fino a quel momento rimaste sotto cumuli di terra o obliterate da altre costruzioni. Una passeggiata che ci porterà nel cuore di Roma per conoscere un periodo storico recente ma molto interessante per l’architettura e l’arte della città!



Quando

Domenica 26 Maggio 2019 ore 11:00



Dove

piazza Venezia n. 3, all’ingresso del Museo



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, gratis under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/le-vie-delle-demolizioni/