Descrizione evento: 51° Festa Patronale Santa Maria di Sessano 2019 – Borgo Podgora (Latina)



Giovedì 18/07/2019 – ore 21,30 – Orchestra Roberto Polisano Band– grande pista da ballo

ore 20,15 – Animazione Bimbi – Le Feste Magiche di Rebecca

ore 21,00 – Esibizione Calcio FreeStyle – freestyler Anastasia 3° classificata Europei 2019

ore 22,00 – Gara del Taglio del Tronco: Sagrato della Chiesa. Prova anche tu. Ti divertirai!

Lo stand gastronomico propone: Gnocchi al ragù; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



Venerdì 19/07/2019 – ore 21,30 – Orchestra I Due Note– grande pista da ballo

ore 20,15 – Animazione Bimbi – Il piccolo Principe di Sara & Lucia

ore 21,00 – Gara di Briscola – Localizzazione: Gazebi dietro la Chiesa.

Lo stand gastronomico propone: Risotto allo Scoglio; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



Sabato 20/07/2019 – ore 21,30 – Giampiero Marino & Lavori in Corso– grande pista da ballo

ore 19,30 – Processione con Santa Maria di Sessanoper le vie del centro e rientro in Chiesa

ore 20,00 – Esibizione ASD Aeros Latina – Ginnastica Aerobica

ore 20,15 – Animazione Bimbi LudoBus – Giochi in legno per tutte le età

Lo stand gastronomico propone: Pappardelle al Cinghiale; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



Domenica 21/07/2019 – ore 21,30 – Orchestra Maracaibo– grande pista da ballo

ore 20,00 – Esibizione Scuola Danza – Riflessi di Danza

ore 20,30 – Animazione Bimbi Teatrino dei Burattini

ore 21,00 – Torneo di Calcio Balilla – per dilettanti e professionisti. Anche femminile.

Lo stand gastronomico propone: Mezze Maniche Amatriciana; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



Lunedì 22/07/2019 – ore 21,00 – Orchestra Rock.IT– Rock Italiano live

ore 20,15 – Animazione Bimbi – Le Feste Magiche di Rebecca

ore 19,30 – Taglio della Porchetta di Ariccia

Acquista una Bibita in lattina e ricevi un panino Gratis

Lo stand gastronomico propone: Pennette all’Arrabbiata; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



Martedì 23/07/2019 – ore 19,30 : Pizza, Hamburger, Patatine e Birra

Pizza cotta al forno, Birra artigianale e Musica sono gli ingredienti per una serata da PUB

ore 20,00 – Dimostrazione di Come si fa la Farina ed Esposizione Trattori d’Epoca

in collaborazione con: Anonima Littoriana Aratori – nel prato dietro al chiesa

Durante la serata: Musica con il gruppo: The Flag

ore 20,30 – Animazione Bimbi - Gioco Park – nel prato dietro la chiesa

Durante la serata: Vola nel Cielo e va’ – Lancio di palloni aerostatici e premiazione vincitore 2018



Mercoledì 24/07/2019 – ore 21,30 – Orchestra Agrodolce– grande pista da ballo

ore 20,15 – Animazione Bimbi – Il piccolo Principe di Sara & Lucia

ore 22,30 – Comici in caduta libera! Oscar Biglia – Garanzia di divertimento assoluto

Lo stand gastronomico propone: Fettuccine ai Funghi; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



Giovedì 25/07/2019 – ore 21,30 – Orchestra La Banda del Cuore– grande pista da ballo

ore 20,15 – Animazione Bimbi – Le Feste Magiche di Rebecca

ore 20,30 – Finale Torneo dei Cantoni: presso il Campo di calcetto Oratoriale

ore 21,00 – Esibizione Calcio FreeStyle – freestyler Anastasia 3° classificata Europei 2019

Lo stand gastronomico propone: Gnocchi al ragù bianco; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



Giovedì 25/07/2019 – Sessano Marittima – serata tra drink, coktail e musica nel Parco pubblico

ore 21,30 – apertura musicale con Dj Dirty Noise

ore 22,00 – Gruppo musicale Opera



Venerdì 26/07/2019 – ore 21,30 – Orchestra Onde Sonore– grande pista da ballo

ore 20,30 – Animazione Bimbi Teatrino dei Burattini

ore 21,00 – Torneo di Burraco – Localizzazione: Gazebi dietro la Chiesa.

Lo stand gastronomico propone: Tonnarelli Salmone e Pistacchi; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



Venerdì 26/07/2019 – Sessano Marittima – serata a tema COUNTRYnel Parco pubblico

ore 21,30 – apertura musicale con Dj Dirty Noise

ore 22,00 – Gruppo musicale Tony Montecalvo & The Dream Catchers



Sabato 27/07/2019 – ore 21,30 – Orchestra Domino– grande pista da ballo

ore 20,00 – Esibizione Scuola Danza Top Dancing Latina

ore 20,15 – Animazione Bimbi LudoBus – Giochi in legno per tutte le età

Lo stand gastronomico propone: Polenta e Salsiccia; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



Sabato 27/07/2019 – Sessano Marittima – serata tra drink, coktail e musica nel Parco pubblico

ore 21,30 – apertura musicale con Dj Dirty Noise

ore 22,00 – Gruppo punk rock 4 Seconds Missing



Domenica 28/07/2019 – ore 21,30 – Orchestra Cico & Luis– grande pista da ballo

ore 20,00 – Esibizione ASD Scuola di Danza Paso

ore 20,15 – Animazione Bimbi – Il piccolo Principe di Sara & Lucia

ore 21,00 – Disegno con Bolle Colorate – tecnica di pittura con bolle

Lo stand gastronomico propone: Risotto al Radicchio; inoltre ricchi antipasti, secondi di vitello o maiale con contorno, panini imbottiti e tante altre bontà!



ore 23,00 Spettacolo Pirotecnico – della premiata ditta Gabriele Roberto . Cisterna