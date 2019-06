Descrizione evento: The King's Parade - MAD TOUR 2019



Un classico blues di Detroit con un crossover pop melodico che evoca I suoni dei The Black Keys, Jamie Woon, Leon Bridges, Micheal Kiwanuka e Alabama Shakes.

Dopo aver pubblicato il loro EP di debutto “Vagabond”, la band ha raccolto il consenso della critica su CLASH, NOTION e EARMILK.

Il loro successivo EP “Haze” ha ulteriormente rafforzato la loro reputazione con brani come “Haze” e “Mother Tongue” sostenuti dagli apprezzamenti di THE INDEPENDENT e WONDERLAND.

The King’s Parade continuano a perfezionare il loro progetto, che vede crescere una fanbase fedele e cementando il loro status di band di grande talento.

Il 25 Maggio 2018 è uscito il loro EP dal titolo “Woman” prodotto dal produttore Inglese Steve Lyon (Laura Pausini, Subsonica, 99 Posse, Depeche Mode, The Cure ...)



OLLY (Chitarra / Voce)

SAM (Tastiera + Voce)

TOM (Basso)

CHRIS (Batteria)



Ascolta The King's Parade on Spotify: https://spoti.fi/2Fry1Tk

.

.

Consigliata la Prenotazione.

Per info & Prenotazioni:

06 57284458