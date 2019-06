Non definito

Descrizione evento: Festeggiamenti di Sant'Antonio ad Arpino (Frosinone) in piazza Municipio, una festa ricca di eventi serali e tradizioni religiose dal 13 giugno al 16 giugno 2019.

Venerdì 14 WITHOUT LIMITS

Sabato 15 SUD SOUND SYSTEM in concerto

Domenica la banda città di Martina Franca

la Processione di domenica 16 giugno ore 20,30