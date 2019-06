Descrizione evento: Un’apertura straordinaria da non perdere! Avremo la possibilità di visitare i resti dei meravigliosi “giardini imperiali”, meglio noti come Horti di Sallustio, dal nome di uno dei proprietari all’epoca dell’antica Roma. Edifici molto antichi saranno visibili in tutto il loro ritrovato splendore, per raccontarci un altro pezzo della fantastica storia cittadina. Qui gli uomini di potere amavano trascorrere il loro tempo libero e godere dei piaceri della vita e noi potremo entrare in alcune di queste grandi sale che ancora oggi si conservano nel cuore di Roma e farci ammaliare dalla loro storia millenaria.



Quando

Sabato 08 Giugno 2019 alle ore 10:45



Dove

Piazza Sallustio 21, all’ingresso dell’area archeologica



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web:http://www.lasinodoro.it/evento/roma-sotterranea-horti-sallustio/