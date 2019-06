Descrizione evento: agra della Fregnaccia Montasola (RI) – Parco comunale “Il Monte” 9 giugno 2019 dalle ore 12:30 Domenica 9 Giugno a partire dalle ore 9:30 presso il Parco Comunale “Il Monte” La Sagra della Fregnaccia, la più tipica fra le ricette di Montasola. L’evento, organizzato dal Comitato Festeggiamenti di Montasola in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale, “I Love Bufala in Sabina” comincerà con un menù degustazione a pranzo composto da gnocchi al ragù, arista, funghi e piselli, acqua e vino per poi proseguire dalle ore 15:00 fino a sera con le fregnacce. Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo “Il Sabato Italiano”. Ma cos’è la fregnaccia? È una pastella preparata con acqua, farina, erbette e uova, che una volta fritta si serve con formaggio. Nella tradizione contadina era un piatto che si mangiava nei periodi di raccolta, quando il tempo da dedicare alla cucina scarseggiava e perciò si preparava questo piatto che è semplice ma allo stesso tempo molto nutriente. Alcuni storici dicono che questo piatto era addirittura presente ai tempi di Cristo e la ricetta fosse stata tramandata fino ai nostri giorni. Per maggiori informazioni: 329.0091455 Menù pranzo €10,00